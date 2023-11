Biathlon: Doll führt DSV-Aufgebot in Östersund an

Angeführt von Ex-Weltmeister Benedikt Doll starten die deutschen Biathletinnen und Biathleten in den ersten Weltcup der WM-Saison im schwedischen Östersund (25. November bis 3. Dezember). Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. Der 33-Jährige, zweifacher Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2018 sowie Sprint-Weltmeister 2017, geht in seine letzte aktive Saison.