Biathlon heute LIVE: Die Herrenstaffel aus Östersund!

Am heutigen Donnerstag steht in Östersund die Herrenstaffel auf dem Programm, und SPORT1 begleitet das Geschehen wie immer live im Biathlon-Ticker. Das deutsche Team legte einen beeindruckenden Start hin, der wohl kaum besser hätte verlaufen können. Nach enttäuschenden Ergebnissen im Vorbereitungswettkampf in Norwegen kämpften sich die DSV-Athleten eindrucksvoll zurück und überraschten die Konkurrenz.