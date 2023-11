Biathlon-Legende Neuner verrät: "Da haben viele Angst gehabt"

Magdalena Neuner ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten und gewann in ihrer Karriere eigentlich alles, was man gewinnen konnte. Dennoch beendete sie 2012 überraschend ihre Profilaufbahn – und das mit erst 25 Jahren!

Neuner: Darum kam der Rücktritt so früh

„Diese Entscheidung habe ich in erster Linie mit mir selbst ausgemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass so viele Leute in meinem Umfeld Verständnis dafür hatten“, erklärte die 36-Jährige den Weg zur Entscheidung für das Karriereende: „Meine Familie äußerte ihre Bedenken, aber ich habe auf mein Herz und mein Bauchgefühl gehört.“