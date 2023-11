Biathlon: Schreckmoment um Johannes Thingnes Bö

Viel besser hätte der Start in den Biathlon-Winter für Superstar Johannes Thingnes Bö nicht laufen können. Der 30-Jährige hat sowohl das Sprintrennen als auch den Massenstart im norwegischen Sjusjøen. gewonnen. Doch kurz nach dem Rennstart gab es für den Norweger einen Schreckmoment.

Der norwegischer Trainer Anders Överby war nach dem Rennen sehr glücklich darüber, dass nicht auch noch Bö während dieses Unfalls gestürzt ist: „Das hätte in einem Desaster enden können“, meinte der Coach.

Biathlon-Superstar holt 17 Sekunden Rückstand auf

Zwar gelang es dem Biathlon-Superstar, seinem stürzenden Teamkollegen auszuweichen, dennoch fiel er an das Ende des Teilnehmerfeldes zurück. „Das hat mich am Start etwas zusätzliche Energie gekostet. Das war ein bisschen blöd, denn der Plan war, auf den ersten zwei, drei Runden etwas Kraft zu sparen, um am Ende mehr Körner zu haben. Den Plan musste ich schon direkt aufgeben“, erklärte der 30-Jährige.