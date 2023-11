Vor Weltcup-Auftakt: Biathleten testen in Windkanal

Eine etwas andere Vorbereitung auf den Winter: Vor dem Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund (25. November bis 03. Dezember) haben die deutschen Biathleten in einem Windkanal trainiert. "Man muss progressiv sein, wenn man sich in der Weltspitze durchsetzen will", sagte Männer-Bundestrainer Uros Velepec: "Dass wir erstmals die Chance bekommen, in einem Windkanal zu testen, ist daher sehr wertvoll."