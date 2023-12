Biathleten Rees und Kebinger fallen für Verfolgung aus

Biathlet Roman Rees kann das am Samstag verlorene Gelbe Trikot in der Verfolgung von Östersund nicht zurückerobern. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, muss der 30-Jährige wegen „weiterhin bestehender moderater Infektzeichen“ für das Rennen über 12,5 Kilometer am Sonntag passen.