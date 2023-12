Biathlon: Deutschlands Nummer 6 ist plötzlich Nummer 1 der Welt

Nicht Johannes Thingnes Bö. Nicht Sturla Holm Laegreid. Nicht Sebastian Samuelsson. Sondern Philipp Nawrath ist derjenige, der das begehrte Gelbe Trikot aus der Tasche holen wird, wenn am Freitag im österreichischen Hochfilzen der zweite Weltcup des Winters beginnt. Der aufstrebende Deutsche ist die Überraschung der noch jungen Biathlonsaison - und urplötzlich sogar die Nummer eins.

Weil Nawrath am vergangenen Wochenende sensationell das Sprintrennen in Östersund gewann und dazu starker Zweiter in der Verfolgung wurde, sicherte er sich die Führung im Gesamtweltcup. Einen Punkt liegt der 30-Jährige vor dem Schweden Samuelsson.