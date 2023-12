Biathlon: DSV-Männer in Lenzerheide ohne Rees - Preuß kehrt zurück

Biathlon-Star Roman Rees wird beim Weltcup in Lenzerheide nicht Teil des deutschen Aufgebots sein.

Der 30-Jährige, der nach seinem Einzelsieg in Östersund sogar für einen Tag das Gelbe Trikot trug, fehlt am Wochenende in der Schweiz, „um sich von den Infektausläufern zu erholen und gut für den Januar zu trainieren“. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.

Rees wird in Lenzerheide durch Philipp Horn ersetzt. Bei den Frauen kehrt Franziska Preuß in die Mannschaft zurück. In Hochfilzen hatte sie wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig ihr Gelbes Trikot kampflos verloren.

Zudem wird Johanna Puff in der Schweiz ihr Weltcup-Debüt geben, als bestplatzierte Deutsche im IBU-Cup erhält sie einen Platz im DSV-Aufgebot.

Die Frauen legen in Lenzerheide am Donnerstag mit dem Sprint los (14.15 Uhr), die Männer starten 24 Stunden später in derselben Disziplin.

Am Samstag folgen jeweils die Verfolgungsrennen (12.45 und 14.40 Uhr), am letzten Wettkampftag vor der Weihnachtspause warten dann am Sonntag die ersten Massenstarts des Winters (12.30 und 14.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport).

Das deutsche Männer-Aufgebot:

Benedikt Doll (Breitnau), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Nawrath (Nesselwang), Justus Strelow (Schmiedeberg), David Zobel (Partenkirchen)

Das deutsche Frauen-Aufgebot: