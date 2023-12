Biathlon: DSV-Stars heiß auf Heimweltcups

Die deutschen Biathleten wollen ihre gute Form aus dem ersten Trimester unbedingt ins neue Jahr retten. „Klar haben wir bei unseren beiden Heimweltcups in Oberhof und Ruhpolding etwas vor. Da wollen wir Flagge zeigen und dann in eine erfolgreiche WM reinfahren“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling im ZDF .

Die Zwischenbilanz falle positiv aus. "Es wäre höchst arrogant zu sagen, dass wir nicht zufrieden wären. Die Richtung stimmt extrem, auch wenn wir noch nicht in jedem Wettkampf absolut vorne dabei sind", führte Bitterling aus. Die DSV-Skijäger könnten "vom Grundsatz in jedem Wettkampf vorne mitmischen. Das ist toll und macht etwas mit einer Mannschaft. Das freut uns extrem." Es mache in diesem Team gerade "Riesenspaß", ergänzte David Zobel.