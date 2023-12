Biathlon: Preuß lacht: „Habe Schiss gehabt“

Aus dem Krankenbett zurück in die Weltspitze: Franziska Preuß hat in der dünnen Höhenluft von Lenzerheide mal wieder ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Die 29-Jährige stürmte bei der Rückkehr nach Corona-Erkrankung im Sprint auf Rang sieben und zeigte sich bei zartem Flockenwirbel schon wieder gut erholt. Den dritten Podestplatz beim vierten Einzelstart des Winters verpasste die so oft von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfene Biathletin um 42,3 Sekunden.

Wegen ihres positiven Tests hatte sie ihr Gelbes Trikot in der Vorwoche in Hochfilzen kampflos abgeben müssen. „Ich habe schon Schlimmeres gemeistert, war aber schon sehr angefressen, dass es mich wieder erwischt hat“, sagte Preuß im ZDF und fügte mit einem breiten Grinsen an: „Ich bin sehr froh, dass ich wieder da bin und es so geklappt hat. Ich bin schon erleichtert.“