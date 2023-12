Biathlon-Stars feiern Weihnachts-Babys

Die Tschechin ist am 24. Dezember Mutter eines Sohnes geworden. Via Instagram verkündete sie ihren Fans die frohe Botschaft und begrüßte Baby Roman als „Weihnachtswunder“.

Fialkova, die ihre Karriere im Gegensatz zur jüngeren Schwester Ivona nicht beendet hat, will in den Weltcup zurückkehren und hat die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina im Fokus. Im Weltcup kann die 31-Jährige bislang acht Podestplätze vorweisen. In der Saison 2018/19 schloss sie die Gesamtwertung auf Rang sechs ab - ihr bislang bestes Karriereergebnis.