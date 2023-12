Bitterling mit positivem Fazit: "Höchst erfreulich"

Felix Bitterling hat nach dem ersten Weltcup der Biathleten in Östersund ein überaus positives Fazit gezogen. "Wir hatten einen grandiosen Auftakt, sind mega zufrieden. Wie soll es anders sein mit zehn Podien und beiden Gelben Trikots", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV): "Unser Selbstvertrauen und unser Glaube daran, was wir erreichen können, sind extrem gewachsen. Dem ganzen Team kann keiner diese frühen Erfolge mehr nehmen."

Es habe auch vor der Saison "keiner daran gezweifelt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Bitterling weiter: "So viel Selbstvertrauen haben wir." Dass es dann in dieser Masse zu Spitzenergebnissen reicht sei zwar "höchst erfreulich, aber grundsätzlich nicht planbar."