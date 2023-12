Bitterling: Nawrath "in der absoluten Weltspitze angekommen"

Felix Bitterling hat Biathlet Philipp Nawrath nach dessen erstem Weltcupsieg in höchsten Tönen gelobt. Man könne die Leistung "gar nicht hoch genug einschätzen", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV): "Dass Philipp ein Riesenpotenzial hat, haben wir immer gewusst. Aber die PS auf die Straße zu bringen und Schieß- und Laufleistungen an einem Tag so zu kombinieren, dass es nach ganz vorne reicht, ist eine andere Sache."