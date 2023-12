Bitterling nimmt Nawrath in Schutz: "Neue Situation"

Keine Top-20-Platzierung, der Verlust des Gelben Trikots: Biathlet Philipp Nawrath konnte in Hochfilzen bislang nicht an seinen sensationellen Saisonstart anknüpfen. "Es war eine neue Situation für ihn", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling und nahm den 30-Jährigen nach der Verfolgung am Samstag in Schutz: "Jeder wollte etwas von ihm."