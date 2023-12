Fehlerfreie Preuß auf Platz sieben

Franziska Preuß hat beim Weltcup in Lenzerheide erneut ihr drittes Saisonpodest trotz guter Leistung verpasst. Die 29-Jährige kam im Massenstart über 12,5 Kilometer auf Rang sieben, trotz fehlerfreiem Schießen fehlten letztlich 36 Sekunden aufs Treppchen.

Nach ihrer Corona-Infektion schließt die Bayerin die Premieren-Rennen in der Schweiz nach den vorherigen Plätzen sieben und vier mit gleich drei Top-Ten-Ergebnissen ab.

Die fehlerfreie Französin Justin Braisaz-Bouchet feierte nach 36:04,6 Minuten ihren dritten Sieg im dritten Rennen in der Lenzerheide.

Grotian und Puff nicht am Start

Dahinter komplettierten die schwedischen Schwestern Elvira (2 Strafrunden/+5,5 Sekunden) und Hanna Öberg (2/+10,6) das Podest. Vanessa Voigt (2/+2:17,1) zeigte zum Abschluss des Trimesters ungewohnte Schwächen und stellte am Tag nach ihrer besten Einzelzeit im Verfolger mit Platz 21 ihr schlechtestes Saisonergebnis ein. Janina Hettich-Walz (3/+2:56,4) landete auf Rang 23.

Nun haben die Biathletinnen gut zwei Wochen Pause, ehe am 5. Januar der Heimweltcup in Oberhof startet. Schneider und Kebinger sollen zuvor noch beim Show-Rennen auf Schalke am 28. Dezember starten.