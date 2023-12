Krankheitswelle reißt nicht ab: Schneider verpasst Staffel

Die Krankheitswelle bei den deutschen Biathletinnen reißt nicht ab: Auch Sophia Schneider kann am Sonntag in Hochfilzen nicht mit der Staffel (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start gehen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) wenige Stunden vor dem Rennen bekannt gab, habe Schneider "in der Nacht Infektionsymptome entwickelt und ist deshalb nicht einsatzbereit".