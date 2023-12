Rösch lobt Biathleten: "Erfolge mitnehmen und genießen"

Der frühere Staffel-Olympiasieger Michael Rösch traut den deutschen Biathleten beim nächsten Weltcup weitere Erfolge zu. "Wenn man so eine Form hat wie einige der Deutschen, dann geht die nicht so schnell verloren", sagte der 40-Jährige im Interview mit Eurosport.

Der TV-Experte mahnte jedoch auch: "Wenn man mal in so einer Euphorie drin ist, hält das zwar ein Stück weit an, aber du musst auch damit rechnen, dass es irgendwann wieder in die andere Richtung geht." Derzeit solle das Team allerdings "die Erfolge mitnehmen und genießen".