Rückkehrer Rees und Kebinger nach Krankheit hoffnungsvoll

Die Rückkehrer Roman Rees und Hanna Kebinger schöpfen aus ihren Leistungen bei der Biathlon World Team Challenge auf Schalke große Zuversicht für die anstehenden Heim-Weltcups. Es sei nach der Krankheitspause "ein wichtiger Wettkampf gewesen, um Erfahrung am Schießstand zu sammeln und in den Modus zu kommen", sagte Rees in der ARD: "Mir ist es ganz gut gelungen, immer besser zu werden im Wettkampf. Das will ich mitnehmen nach Oberhof und Ruhpolding."