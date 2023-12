"Voll die Ehre": Preuß freut sich aufs Gelbe Trikot

Biathletin Franziska Preuß konnte ihr Glück nach dem Sprung an die Spitze des Gesamtweltcups kaum fassen. Es sei "voll die Ehre und mega cool", am Sonntag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Gelben Trikot in der Verfolgung an den Start zu gehen: "Das ist wirklich was Besonderes, wenn man das schafft."