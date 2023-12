Vor Weltcups: Oberhof sucht Helfer zum Schneeschippen

Gemeinsam schippen für die Weltcups: Aufgrund des vielen Neuschnees in Oberhof setzen die Veranstalter der anstehenden Rennen im Biathlon und Langlauf an den kommenden beiden Wochenenden auf die Muskelkraft möglichst vieler Ehrenamtlicher. „Lasst uns gemeinsam für die bevorstehenden Weltcups schippen! Jede helfende Hand wird gebraucht“, sagte Bernd Wernicke, OK-Chef der beiden Wintersportveranstaltungen in Thüringen.