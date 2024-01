Biathlon in Antholz: Nächster Ausfall im deutschen Team

Die deutsche Biathlon-Mannschaft muss beim Weltcup in Antholz den nächsten Ausfall verkraften. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) wenige Stunden vor dem verkürzten Einzel der Frauen (13.40 Uhr) bekannt gab, kann Selina Grotian nicht im Rennen über 12,5 Kilometer an den Start gehen.

Bereits am Donnerstag hatte Philipp Horn krankheitsbedingt seine Teilnahme am Weltcup in Südtirol absagen müssen. Ob Grotian am Samstag in der Single-Mixed- (12.55 Uhr) oder Mixed-Staffel (14.45 Uhr) wieder an den Start gehen kann, blieb zunächst offen.