Biathlon in Oberhof: Männer-Sprint auf Freitag verschoben

Wie der Weltverband IBU am Mittwoch mitteilte, kann das Rennen über 10 km aufgrund des „warmen Wetters und Regens sowie der starken Windvorhersage“ nicht wie geplant am Donnerstag über die Bühne gehen.

Damit stehen am Freitag gleich zwei Rennen auf dem Programm. Zunächst bestreiten die Männer um 11.20 Uhr ihr Sprintrennen, um 14.25 Uhr folgen die Frauen. Am Samstag sollen die Verfolgungsrennen steigen, den Abschluss des Weltcups am Rennsteig bilden die beiden Staffeln am Sonntag.