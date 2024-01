Biathlon: Norwegen-Kritik an Oberhof - Martin Fourcade fordert Konsequenzen

Die Bedingungen in Oberhof sorgen vor dem anstehenden Biathlon-Wochenende für Wirbel. Das Sprint-Rennen der Männer musste bereits verschoben werden, dennoch soll am Freitag alles wie geplant über die Bühne gehen.

Und dennoch: Wirklich zufrieden ist Superstar Johannes Thinges Bö damit nicht. „Das sind wahrscheinlich die schlechtesten Bedingungen, in denen ich je in Oberhof gelaufen bin“, sagte der Norweger beim NRK: „Dazu gibt es an einigen Stellen nur sehr wenig Schnee. Die Abfahrten waren lebensgefährlich.“

„Schlechtester Trainingstag aller Zeiten“

Dadurch dass das norwegische Team das erste an der Anlage im Thüringer Wald war, mussten sie unter den schlechten Bedingungen trainieren. „Schrecklich. Es sind absolut verrückte Bedingungen, um zu trainieren. Wenigstens ist es für mich ein Rekord: Das war der schlechteste Trainingstag aller Zeiten“, sagte Endre Strömsheim.

Die Strecke bestehe laut dem 26-Jährigen nur aus 50 Prozent Schnee. Der Rest seien „Sägespäne, Erde und Steine“. In die gleiche Kerbe schlug auch sein Teamkollege Johannes Dale: „Es war ein sehr komisches Training mit einer Mischung aus Schotter, Fichtennadeln und Steinen auf der Strecke. Das war das schlimmste Training, das ich in meiner Weltcup-Karriere hatte.“

Auch der Chef-Techniker der Norweger, Tobias Dahl Fenre, war sauer, da der Dreck und die Steine auf der Strecke das Material zerstörten. „Die einzige Möglichkeit ist, dass sie noch mehr Schnee draufpacken. Aber wenn sie das tun, müssen sie eine andere Methode wählen“, gab er den Veranstaltern einen Tipp.

Fourcade fordert harte Konsequenzen

IBU-Sportchef Daniel Böhm gelobte Besserung: „Wir werden definitiv nicht in der Lage sein, ein Winter-Wunderland zu schaffen. Aber zusammen mit den Organisatoren werden wir unser Bestes geben, um es so gut wie möglich zu machen. Wir haben etwas Schnee im Lager, den wir für die am schlimmsten betroffenen Stellen nutzen können.“