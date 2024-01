Frauen-Staffel in Oberhof nur Fünfter

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof erneut einen Podestplatz verpasst. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Franziska Preuß kamen in der Staffel über 4x6 Kilometer auf Platz fünf, zum Podest fehlten nach 15 Nachladern und drei Strafrunden fast vier Minuten. Bereits in Hochfilzen hatte die deutsche Frauen-Staffel das Treppchen als Fünfter verfehlt.

Vorne feierte Frankreich (0 Strafrunden+ 12 Nachlader) vor Norwegen (0+10/+9,3 Minuten) und Schweden (1+8/+33,5) den ersten Saisonsieg. Die nächste Chance in der Staffel gibt es beim kommenden Heim-Weltcup in Ruhpolding am Mittwoch (14.30 Uhr). Dort stehen zudem am Freitag (14.30 Uhr) der Sprint sowie am Sonntag (12.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) die Verfolgung an.