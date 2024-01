Keine Sorgen": Biathleten schütteln Nachwuchsprobleme ab

Die Verantwortlichen im deutschen Biathlon sehen durch den Kurswechsel im Nachwuchsbereich bereits einen ersten Ertrag und blicken nach schweren Jahren optimistisch in die Zukunft. "Sorgen brauchen wir uns keine machen", sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer in einer Medienrunde in Ruhpolding: "Wir haben uns das immer erwartet und erhofft, dass Druck von hinten kommt. Vorher war es oft egal, wie man im Weltcup gelaufen ist und man bleibt einfach drin. Nun ist es für uns Trainer optimal."

Anders als in der Vergangenheit betreibt der Deutsche Skiverband (DSV) im zweitklassigen IBU Cup seit diesem Winter ein Stück weit "Jugend forscht", Top-Juniorinnen und -Junioren sollen so früher an den Erwachsenenbereich herangeführt werden. "Da war nicht jeder happy", so Mehringer: "Aber die Jungen waren direkt auch dort vorne dabei, das ist doppelt gut." Gleich drei Frauen zwischen 18 und 21 Jahren liefen im IBU Cup bereits aufs Treppchen.