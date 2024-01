Preuß fällt im Verfolger auf Platz sieben zurück

Biathletin Franziska Preuß hat beim Heim-Weltcup in Oberhof ihre gute Ausgangsposition nicht für eine weitere Podestplatzierung genutzt. Die 29-Jährige fiel einen Tag nach ihrem zweiten Platz im Sprint auf Rang sieben zurück, zum Treppchen fehlten in der Verfolgung nach zwei Strafrunden 15,9 Sekunden.

„Ich hatte nicht den besten Ski, es war fast kein Gleiten möglich“, haderte Preuß in der ARD : „Deshalb hat es ab der ersten Runde Körner gezogen. Platz sieben ist okay, aber mit der Ausgangsposition habe ich mir mehr erhofft.“ Trotz der Schwächen auf der Strecke war das Podest bis zuletzt greifbar, doch ein Fehler beim letzten Schuss und ein Einbruch auf der Schlussrunde kosteten Plätze. „Der Letzte war unnötig, nicht sauber abgearbeitet“, erklärte die Bayerin: „Das war ärgerlich.“

Achtbares Teamergebnis für die Deutschen

Nach vier Siegen in Serie wurde Justine Braisaz-Bouchet (3/+18,9) am ausverkauften Rennsteig diesmal Zweite, auf Rang drei landete die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (2/+44,4). Am Sonntag (14.25 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) streben die Frauen in der Staffel nach ihrem fünften Rang von Hochfilzen wieder nach dem Podest, ehe es am Mittwoch in Ruhpolding beim kommenden Heimweltcup gleich mit den nächsten Team-Wettbewerben weitergeht.