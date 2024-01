Preuß mit erfolgreicher Oberhof-Rückkehr: "So macht es Spaß"

Am Samstag (14.40 Uhr/ARD und Eurosport) geht Preuß mit nur 4,4 Sekunden Rückstand auf die französische Überfliegerin Justine Braisaz-Bouchet in die Verfolgung. "Wahnsinn. Großen Respekt an sie", adelte Preuß ihre Konkurrentin, die in der letzten Runde einen Rückstand von 24,1 Sekunden auf die Deutsche gedreht hatte: "Aber wir machen es morgen den Franzosen schwer. Wir sind sehr motiviert."