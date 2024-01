"Zu viele gesundheitliche Probleme": Deutsches Biathlon-Ass trifft schwere Entscheidung

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Weidel hatte 2018/19 ihr Weltcup-Debüt gefeiert, in dieser Saison kam sie nur im Dezember in Hochfilzen zum Einsatz. Im österreichischen Biathlon-Mekka kam sie im Sprint nur auf Platz 60, in der Verfolgung reichte es dann immerhin noch zu Rang 49.