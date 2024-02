Biathlon: Magdalena Neuners größter Tiefpunkt und seine Folgen

Magdalena Neuner war erleichtert, als diese WM vorbei war. Und in gewisser Weise auch darüber, dass der ganz große Erfolg ausgeblieben war.

„Wäre es weiter bergauf gegangen, hätte die Öffentlichkeit immer mehr erwartet von mir“, sinnierte Neuner nach dem Ende der Biathlon -WM 2009 in Pyeongchang vor 15 Jahren in einem Interview mit der Abendzeitung: „Gut, dass die Menschen sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich bei jeder WM drei Titel abräume.“

Am Ende ging die heute 37-Jährige gestärkt aus ihrem schwächsten Winter hervor - sportlich wie persönlich.

Magdalena Neuner erlebte im WM-Winter 2009 ihre größte Krise

Zur Erinnerung: Neuners Stern war 2007 mit drei Goldmedaillen bei der WM in Antholz aufgegangen, eine Leistung, die sie 2008 mit drei weiteren WM-Siegen in Östersund und dem Triumph im Gesamtweltcup bestätigte.

„Gold-Lena“ erreichte nicht dieselbe Form wie in den beiden Vorjahren - und nach eigener Einschätzung spielten dabei auch die Schattenseiten des großen Hypes um ihre Person eine Rolle.

„Meine Seele hat gelitten“

„Meine Psyche, meine Seele hat gelitten in dieser Zeit“, sagte Neuner damals: „Irgendwie hat sich viel aufgestaut und kam dann eben heraus in Form von Krankheiten. Immer wenn ich mich gestresst gefühlt habe, bin ich krank geworden. Ich denke, ich habe mir zu viel zugemutet, vielleicht den ein oder anderen Termin zu viel gemacht.“

Die Bedingungen bei der atmosphärisch kühlen WM in der Olympia-Stadt von 2018 halfen nicht, Neuner aus ihrer Sinnkrise zu holen.

Kati Wilhelm trumpft an Neuners Stelle auf

Neuner kam nicht in den Flow, auch wegen neuer Erkältungsbeschwerden. Sie verpasste in allen Einzelwettbewerben das Podest - zum deutschen Star der WM wurde stattdessen Kati Wilhelm: Die hochmotivierte Veteranin setzte ihr Ziel, allen nochmal ihre Klasse zu zeigen, mit Gold in Sprint und Einzel erfolgreich um.