Biathlon-Sensation! Dieser Gold-Coup ist historisch

Der 21-Jährige schrieb damit Geschichte bei der Nachwuchs-Konkurrenz, die aktuell parallel zur WM in Nove Mesto stattfindet. Als erster Mongole gewann er bei einem Biathlon-Event eine Goldmedaille - bei der Europameisterschaft ist er dabei, weil diese als offener Wettkampf ausgetragen wird, bei der auch Einzelathleten von anderen Kontinenten starten dürfen.

Bei dem Rennen im polnischen Jakuszyce, bei dem die Talente aus Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen nicht am Start waren, blieb er am Schießstand fehlerfrei und zeigte sich auch in der Loipe stark. Im Ziel war er um 1,6 Sekunden schneller als der ebenfalls fehlerfreie Kalle Loukkaanhuhta aus Finnland.