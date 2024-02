Biathlon: Warum Laura Dahlmeier in einer russischen Arrestzelle saß

Nachdem die heute 30-Jährige 2013 in Nove Mesto in der Staffel ihr WM-Debüt gefeiert hatte, löste sie die Wette ein und bestieg mit ihrem Vater Andreas sowie drei Freunden den Gipfel des höchsten russischen Berges.

Nachdem sie den 5642 Meter hohen Elbrus erklommen hatten, gab es jedoch großen Ärger mit russischen Soldaten, was dazu führte, dass die zweimalige Olympiasiegerin in der Arrestzelle landete.

„Wir waren zu nah an der georgischen Grenze, was uns überhaupt nicht bewusst war“, erklärte Dahlmeier bei der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte, „die Soldaten wollten uns partout nicht mehr rauslassen, bis mein Vater dann angefangen hat mit Biathlon, Olympia und Sotschi.“

Was sich als Rettung für Dahlmeier erwies, denn als die Soldaten begriffen, dass sie Biathletin war und 2014 an den Winterspielen in Russland teilnehmen würde, „haben sie aufgehorcht. Letztendlich haben wir eine Strafe von umgerechnet fünf Euro bezahlt und alles war wieder gut.“