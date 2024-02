Biathlon-WM 2024: Zeitplan, Ergebnisse & Medaillenspiegel

Am 7. Februar geht es los im tschechischen Nove Mesto! Die Biathlon-Weltmeisterschaft beginnt und insgesamt zwölfmal geht es bis zum 18. Februar um Gold.

Der Zeitplan der Biathlon-WM 2024:

So, 18. Feb, 16.30 Uhr

So, 18. Feb, 14.15 Uhr

Do, 15. Feb, 18.00 Uhr

So, 11. Feb, 17.05 Uhr

So, 11. Feb, 14.30 Uhr

Biathlon-WM 2024: Das deutsche Aufgebot

Biathlon-WM: Welche Chancen hat das DSV-Team?

Mit 19 Podestplätzen (darunter 5 Saisonsiege) ist das DSV-Team in diesem Winter schon erfolgreicher als im vorherigen. Verständlich also, dass DSV-Sportdirektor Felix Bitterling angab, „mit viel Rückenwind“ nach Tschechien zu reisen. Man sei „positiv“ gestimmt, allerdings kein klarer Favorit. Trotzdem muss man das deutsche Aufgebot auf dem Zettel haben. Und das gilt nicht nur für Team, sondern auch Individual-Wettbewerbe. Ein Weltmeistertitel liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.