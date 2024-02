Biathlon-WM: Deutscher Poker geht nicht auf

In der Single-Mixed-Staffel belegte das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit vier Nachladern nur den sechsten Platz. Strelow und Voigt hatten zuvor bei der WM-Generalprobe in Antholz den Team-Wettbewerb für sich entschieden und waren mit großen Hoffnungen in das Rennen gegangen. Strelow hatte extra für den Wettbewerb auf einen Start im Einzel über 20 Kilometer am Mittwoch verzichtet.