Biathlon-WM: "Beschämendste Medaillenzeremonie, an der ich je teilgenommen habe"

Platz zwei im Staffel-Rennen bei der Biathlon-WM - trotzdem wollte bei den norwegischen Athleten keine Freunde aufkommen. Die Topfavoriten um Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö und Vetle Sjaastad Christiansen mussten sich am Samstag überraschend dem Rivalen aus Schweden geschlagen geben .

Dem 31-Jährigen versagten im Stehendanschlag die Nerven, er traf nur zwei Scheiben und musste drei zusätzliche Runden drehen. Verfolger Sebastian Samuelsson nutzte den Einbruch eiskalt aus und verwies die Norweger, die in den Einzelwettbewerben herausragende acht von neun möglichen Podestplätzen einfahren konnten, auf den zweiten Rang.

Norwegen-Star sorgt für „höllisches Drama“

Unfassbarer Patzer am Schießstand! Hier gibt Norwegen Gold aus der Hand

Dominator Johannes Thingnes Bö , der durch den Aussetzer das 20. WM-Gold seiner Karriere verpasste, war mit Silber nicht zufrieden: „In diesem Sport kann alles passieren, aber das ist schrecklich, wenn wir so weit vorne liegen.“ Sein älterer Bruder Tarjei stellte klar: „Wir sind natürlich enttäuscht, nur Gold war gut genug.“

Christiansen nennt Gründe für das Fiasko

Christiansen versuchte sich in einer Erklärung für sein Fiasko. „Ich habe mich heute unglaublich fit gefühlt“, sagte er. Aus diesem Grund sei er sei auf der Strecke schneller gelaufen, als er es hätte tun sollen.

Schließlich wackelten am Schießstand die Knie des Norwegers. „Es gab kein Zurück mehr, als ich anfing zu zittern“, meinte Christiansen.

Schon im vergangenen Jahr bei der WM in Oberhof hatten die Norweger - ungeachtet ihrer Dominanz in allen Einzelwettkämpfen - in der Staffel den ersten Platz verpasst. Damals stahl Frankreich den Skandinaviern die Show.