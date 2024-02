Biathlon-WM: Karriereende? Doll lässt aufhorchen

Benedikt Doll hat mit der Männer-Staffel die nächste deutsche Medaille bei der Biathlon-WM in Nove Mesto verpasst . Das Vierergespann um Justus Strelow, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Doll musste sich am Samstag hinter Schweden, Norwegen und Frankreich mit Platz vier zufriedengeben.

Doll: „Manchmal fällt es mir schwer, mich zu motivieren“

„Ich werde alt. Manchmal fällt es mir schwer, mich zu motivieren. Außerdem möchte ich etwas anderes in meinem Leben machen“, sagte Doll in einem Interview mit dem italienischen Portal fondoitalia am Rande des Trainingslagers im italienischen Livigno. Eine endgültige Entscheidung will Doll nun nächste Woche mitteilen.