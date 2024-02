Biathlon-WM LIVE: Mixed-Staffel heute im TV Livestream und Ticker

Die Biathleten treffen sich vom 7. bis 18. Februar zu ihrer Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Beim Saisonhöhepunkt in der Vysocina Arena werden in zwölf Entscheidungen Medaillen vergeben. Die tschechische Wintersporthochburg war bereits 2013 WM-Ausrichter, los geht es am Mittwoch mit der Mixed-Staffel.

Wer übertragt die Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream?

Biathlon-WM: Wetter nicht optimal

Dabei macht das Wetter den Biathleten bislang einen Strich durch die Rechnung. Nach der Trainingsabsage vom Montag durften die Skijäger gerade einmal 24 Stunden vor der ersten Medaillenentscheidung zum ersten Mal auf das dünne weiße Band in der Vysocina Arena.

Allen Wetterkapriolen zum Trotz will das deutsche Team seinen kleinen Fluch in der Mixed Staffel am Mittwoch (17.20 Uhr) beenden. „Ich wünsche mir, dass wir einen guten Einstieg in die WM finden“, sagte Philipp Nawrath.

Mixed-Staffel: Letzte Medaille 2019

Die letzte Medaille im mittlerweile traditionellen Auftaktwettbewerb gab es 2019 mit Silber, bei vier Großereignissen in Serie ging die gemischte Staffel des Deutschen Skiverbandes (DSV) leer aus. In

Nove Mesto soll sich das unbedingt ändern. Um in den erhofften Flow zu kommen, wollen Preuß und Co. in der drohenden Wetter-Lotterie das Glückslos ziehen. Die Vorhersagen sind extrem düster.

Wer geht für den Deutschen Skiverband in der Mixed-Staffel an den Start?

Die deutschen Biathleten starten ohne Benedikt Doll in die Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bestreiten Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß die Mixed Staffel am Mittwoch (17.20 Uhr). Doll hatte im abschließenden Trainingslehrgang in Ridnaun mit „etwas Schnupfen“ zu kämpfen und war erst am Dienstag nach Tschechien gereist.