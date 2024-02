Biathlon-WM: Paukenschlag nach Debakel! Topstar beendet Saison

Während die deutschen Biathletinnen in der WM-Staffel Bronze gewannen , erlebte Italien ein bitteres Debakel. Die Staffel um die Stars Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer landete in einem katastrophalen Rennen nur auf dem 11. Platz.

Damit verzichtet die Italienerin freiwillig auf die verbleibenden Weltcup-Etappen am Holmenkollen in Oslo sowie in Übersee in Soldier Hollow und Canmore.