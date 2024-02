Biathlon-WM: Tränen-Drama um Gesamtweltcup-Führende trotz Bronze

Es ist bis jetzt absolut nicht die Biathlon-WM von Ingrid Landmark Tandrevold . Die Gesamtweltcup-Führende kommt im tschechischen Nove Mesto einfach nicht in Form. Auch in der Single Mixed-Staffel gelang es der Norwegerin nicht, ihre Leistungen aus der Saison zu bestätigen.

Das norwegische Duo, bestehend aus Tandrevold und Johannes Thingnes Bö, hatte am Freitag bis zum letzten Schießen gute Chancen auf die Goldmedaille. Dann versagten Tandrevold allerdings die Nerven. Die 27-Jährige verschoss gleich vier Mal und musste somit in die Strafrunde. Nach dem Fauxpas am Schießstand reichte es somit nur noch zur Bronzemedaille.