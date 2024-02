Forsberg, Poiree und Soukalova in Biathlon Hall of Fame

Die früheren Weltklasse-Biathleten Magdalena Forsberg, Raphael Poiree und Gabriela Soukalova sind in die Hall of Fame des Weltverbandes IBU aufgenommen worden. Das Trio wurde am Samstagabend im Rahmen der WM in Nove Mesto in den erlesenen Kreis berufen. Bei der Premierenveranstaltung im Vorjahr waren mit Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer bereits drei deutsche Biathleten gemeinsam mit dem Norweger Ole Einar Björndalen in die Hall of Fame gerückt.