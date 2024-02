Für mehr Treffsicherheit: Innovation für deutsche Biathleten

Die deutschen Biathleten erhoffen sich bei der WM in Nove Mesto durch eine technische Innovation eine größere Stabilität am Schießstand. "Da geht es darum, wie der Wind um die Waffe läuft. Wir haben es im Windkanal getestet und da kamen bessere Werte bei raus", erklärte Benedikt Doll die neue Spezialfolie an den Gewehren. Es sei "eine psychologische Stütze. Ein bisschen was merkt man schon, zumindest bilde ich mir das ein. Ich hoffe, meine Einbildung trügt mich nicht."