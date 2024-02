Hettich-Walz: "Kann weit nach vorne gehen"

Nach ihrem Silber-Coup von Nove Mesto hat sich Biathletin Janina Hettich-Walz auch für die letzten drei Weltcups des Winters hohe Ziele gesetzt. „Wenn ich gut abliefere, kann es weit nach vorne gehen. Das habe ich gezeigt. Für das letzte Trimester nehme ich mir generell vor, dass ich nochmal in einem Einzelrennen aufs Podest laufen will“, sagte die 27-Jährige vor dem Einzel über 15 km am Donnerstag (14.15 Uhr) am legendären Holmenkollen in Oslo.