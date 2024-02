Biathlon-WM: Deutschland benennt Sprint-Aufgebot - Top-Talent muss warten

Die deutsche Biathletinnen gehen ohne personelle Überraschung in den Sprint bei der WM in Nove Mesto.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bilden Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider das Aufgebot für die 7,5 Kilometer am Freitag (17.20 Uhr/ARD und Eurosport). Auf ihr WM-Debüt warten müssen damit erwartungsgemäß die Nachwuchshoffnungen Selina Grotian und Johanna Puff, die beide trotz verpasster Norm mit zu den Titelkämpfen reisen durften.

In den fünf Sprints im Weltcup holten die DSV-Skijägerinnen in dieser Saison einen Podestplatz, Preuß wurde in Oberhof nach fehlerfreiem Schießen Zweite.