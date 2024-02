DSV tauscht Biathlon-Star vor WM-Rennen aus

Auftaktsieger Roman Rees darf im Einzel sein erstes Rennen bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto laufen. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, rückt der 30-Jährige gegenüber den ersten Individual-Wettbewerben für Philipp Nawrath ins Team.

Außerdem gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn in den Klassiker über 20 Kilometer am Mittwoch (17.20 Uhr). Bereits zuvor war klar, dass Justus Strelow für das Single Mixed am Donnerstag geschont wird.