Biathletinnen ohne Chance im Sprint

Auch Vanessa Voigt (1/+2:34,8 Minuten) haderte nach Rang 36. "Es ist nicht, dass ich körperlich erschöpft bin, sondern mental", sagte die Thüringerin: "Die Saison nagt an den Kräften." Debütantin Julia Kink (2/+2:44,6), die in der vergangenen Woche bei der Junioren-WM in Estland jeweils Gold im Massenstart und mit der Frauen-Staffel gewonnen hatte, war in ihrem ersten Weltcuprennen "sehr zufrieden" mit dem 42. Platz. Sophia Schneider (3/+3:01,2) erreichte Rang 48, Johanna Puff (3/+3:42,0 Minuten) Platz 65.