Biathlon LIVE: Die Verfolgungen im TV, Stream und Liveticker

Für die Biathletinnen und Biathleten steht das letzte Weltcup-Wochenende der Saison auf dem Programm. Die Wettkämpfe finden im kanadischen Canmore statt. Am Samstag stehen bei den Damen (ab 18.10 Uhr) und Herren (22.10 Uhr) jeweils die Verfolgung auf dem Plan (im SPORT1-LIVETICKER) .

Biathlon heute LIVE - Verfolgung der Damen/Herren im TV, Stream & Ticker:

Für die deutschen Herren gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Roman Rees in Kanada an den Start. Bei den Damen sind Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Johanna Puff, Sophia Schneider und Vanessa Voigt dabei.

Aufgrund des starken Sprintrennens am Freitag ist der Gesamtweltcup bei den Damen hart umkämpft. Mit nur noch 17 Punkten ist die Führende Ingrid Landmark Tandrevold vor der Zweitplatzierten Lisa Vittozzi. Die beste Deutsche ist Vanessa Voigt auf Platz neun. Die Tabelle in der Verfolgung führt Julia Simon vor Vittozzi an.