Biathlon: OP! Saison von Preuß endet vorzeitig

Biathletin Franziska Preuß wird in diesem Winter kein Rennen mehr bestreiten. „Für mich endet die Saison früher als geplant“, wurde sie am Dienstag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor dem letzten Weltcup in Canmore/Kanada (14. bis 17. März) zitiert. Sie wolle „alles für die Gesundheit“ tun, erklärte Preuß weiter. Ihr letztes Rennen hatte die 30-Jährige bei der WM in Nove Mesto am 18. Februar im Massenstart bestritten.