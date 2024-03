Biathlon: Sieganwärter vergisst Strafrunde - Erik Lesser fassungslos

Höhenlage und Jetlag mitschuld?

Sieger Jacquelin nahm seinen Kollegen Maillet nach dem Rennen in Schutz - und führte in einem Interview mit L‘Equipe die ungewohnten Bedingungen in Soldier Hollow (um die 1800 Meter über dem Meeresspiegel) als Teil der Erklärung an: “Bei dieser Höhenlage kann es uns an Klarheit mangeln. Dann kommt noch der Jetlag hinzu. Es ist anstrengend, das spüren wir Athleten und die Trainer. Was Quentin passiert ist, kann vorkommen. Aber es ist natürlich bedauerlich.“