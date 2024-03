Biathlon-Star gesteht "größten Fehler des Winters"

Und zwar ausgerechnet das vermeintliche Highlight, der Weltcup-Saisonauftakt in Östersund. Da blieb Claude im Einzel zwar fehlerfrei am Schießstand, konnte jedoch auf der Loipe nicht mithalten. „Auf den Skiern hatte ich nicht die Form, die ich mir erhofft hatte, weil mein Hals schon wund war. Damals waren es minus 16 Grad Celsius“, erinnerte sich der 24-Jährige im Interview mit dem französischen Nordic Magazin .

Claude: „Werde nicht aufgeben“

Claude sei sich sicher, dass er die Krankheit lange in sich getragen habe. In Hochfilzen reichte es Anfang Dezember im Sprint nur noch zum 56. Platz, die Verfolgung beendete er als 40. Als er anschließend in Lenzerheide nach Rang 68 im Sprint nicht mal mehr für die Verfolgung qualifiziert war, wurde der Franzose in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt.