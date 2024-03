Biathlon-Überraschung: US-Amerikaner schreiben Geschichte

Die eigentliche Überraschung war bei strahlendem Sonnenschein in Soldier Hollow die 4x7,5-km-Staffel der Gastgeber, die auf dem vierten Platz landete und ihr bestes Ergebnis der Geschichte klarmachte. Vincent Bonacci, Sean Doherty, das in Neuseeland geborene Talent Campbell Wright und Jake Brown schrieben damit in ihrer Heimat ein kleines Kapitel Biathlon-Historie.

US-Toptalent sichert fast sogar das Podium

Von Anfang an befand sich das US-Quartett in der Spitzengruppe und lief das Rennen seines Lebens. Beim dritten und letzten Wechsel übergab Top-Talent Wright - Junioren-Weltmeister im Sprint 2023 - gar an zweiter Position liegend an Brown. Am Ende hatte das Quartett einen Rückstand von 90 Sekunden auf Norwegen und ließ sich ausgiebig vom heimischen Publikum feiern.