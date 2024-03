"CO2-Abdruck verbessern": Doll sieht sich im Energiesektor

Als Nebentätigkeit könne er sich eine Expertenrolle vorstellen. "Aber mal schauen, was das für ein Aufwand ist. Ich will nicht wieder die ganze Zeit unterwegs sein", so Doll. Klar sei, dass er im Herbst ein Studium über nachhaltige Energiesysteme in Offenburg anfange. "Ich will was machen mit Impact. Ich will im Bereich der Nachhaltigkeit und Energiegewinnung was machen. Das ist ein Traum und Wunsch von mir."